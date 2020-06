Addio a Taryn Power, dal 'Conte di Montecristo' al flirt con Lucio Battisti

Romina e Taryn Power (Fotogramma)

E' morta l'attrice Taryn Power figlia dell'attore Tyrone Power e della sua seconda moglie, l'attrice Linda Christian, e sorella minore di Romina Power. E' stata proprio la sorella a dare l'annuncio della morte. "Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9.53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno e mezzo contro la Leucemia - ha scritto su Instagram -. Lascerà un vuoto immenso perché era una creaturs di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humor, generosità e amore per gli animali, la natura e i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita". A corredo del testo Romina Power ha pubblicato un video nel quale lei e la sorella cantano insieme.

La 66enne Taryn, era nata a Los Angeles il 13 settembre del 1953. Vegetariana e attivista per i diritti dell’ambiente e degli animali, ha recitato in otto film: le parti più importanti nelle quali si è calata sono state quella di Valentine De Villefort nel film ‘Il conte di Montecristo’ del (1975) con Richard Chamberlain, Donald Pleasence e Tony Curtis e quella di Dione in 'Sinbad e l'occhio della tigre’' (1977), interpretato con Patrick Wayne e Jane Seymour, per cui ha ottenuto una nomination ai Saturn Award. E proprio nel 1975, prima di fare ritorno negli Stati Uniti, ha avuto un flirt con Lucio Battisti.

In Italia ha partecipato al grottesco ’Bordella’ di Pupi Avati (1976). Oltre alla carriere sul grande schermo, Taryn Power ha lavorato anche, ma in modo saltuario, in televisione nelle serie ‘Nel tunnel dei misteri’ con Nancy Drew e gli Hardy Boys (1977) e ‘Matt Houston’(1985). La sorella di Romina, che ora viveva in Wisconsin, ha avuto una breve relazione con Richard Chamberlain sul set del film 'Il Conte di Montecristo'.