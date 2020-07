A Roma riapre il 'Cinema dei Piccoli' a Villa Borghese

Da domani il Cinema Dei Piccoli di Roma riprende la programmazione, per ora, quattro giorni a settimana da giovedì a domenica. Sistemati gli spazi per consentire il giusto distanziamento la storica saletta si è fatta ancora più comoda, con la possibilità per familiari e congiunti di stare vicini. Le regole sono quelle valide per tutti i cinema: la mascherina dovrà essere usata per entrare e uscire, ma si potrà togliere una volta raggiunto il posto a sedere. I bambini sotto i 6 anni sono esonerati. È possibile consumare bibite e snack durante la visione del film. La sala, posta nel parco di Villa Borghese, è climatizzata e sarà garantito il ricambio d'aria continuo.

Per i bambini in programma il nuovo film d'animazione "Trolls World Tour" e due cortometraggi per i piccolissimi "ZOG e "Il Topo Brigante". La sera, per la programmazione d'essai, due commedie francesi in prima visione: "L'anno che verrà" e "Gamberetti per tutti". Per informazioni e acquisto biglietti www.cinemadeipiccoli.com