"Questa volta toccato il fondo", Romina Power contro trasmissione su figlia Ylenia

Romina Power ha deciso di adire le vie legali nei confronti del programma spagnolo 'Lazos de Sangre' per quanto è stato raccontato nella puntata del 24 giugno scorso sulla famiglia Power-Carrisi e in particolare sulla figlia Ylenia. "Tre ore di inesattezze e di raccapriccianti ipotesi sulla scomparsa di sua figlia Ylenia", scrive la sua legale Lina Caputo in una nota.

Come spiega l'avvocato Romina Power, vedendo la puntata, ha espresso le seguenti parole: "Ho visto la trasmissione 'Lazos de Sangre' e sono sgomenta; quante persone hanno parlato di me, di Albano e di mia figlia Ylenia senza conoscere i dettagli, avanzando illazioni e fornendo dati errati. Nessuno mi ha contattato per conoscere la mia verità e la speculazione sul tema di mia figlia in Tv questa volta ha toccato il fondo e deve terminare una volta per tutte. Non sono ancora morta. Avrebbero potuto incontrarmi per intervistare anche me. Quando terminerà questo martirio? Da ora, si occuperanno della questione i miei legali".

''A seguito dell'accaduto e a tutela della famiglia Power-Carrisi informiamo che sono state intraprese le opportune iniziative legali nei confronti della trasmissione e del suo presentatore'', concludono i legali della Power.