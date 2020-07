Rai, Coletta: "Preso impegno con Isoardi, rientrerà in conduzione"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

“Ho preso un impegno con la Isoardi. Dopo ‘Ballando con le stelle’ sarà il volto di uno spazio settimanale sulla rete ammiraglia”. Lo racconta in conferenza stampa, durante la presentazione dei palinsesti autunnali, il direttore di Rai1, Stefano Coletta, soffermandosi sulla genesi della vicenda che più volte è stata al centro di rumors.

“Al mio arrivo Elisa Isoardi – ha detto - aveva già preso l’impegno di entrare a far parte del cast di ‘Ballando con le stelle’. Quando si fa parte di un cast così è complicato gestire un impegno quotidiano in tv. Questo non significa che Elisa Isoardi non condurrà la "Prova del Cuoco" perché partecipa a Ballando. La mia decisione, quando sono arrivato, è stata quella di intervenire nelle situazioni emorragiche di ascolto. Noi direttori siamo pagati per questo. Il mio lavoro non è mai personalizzante e ne ‘La prova del cuoco’ c’era una emorragia seria in un orario che, peraltro, fa da traino al Tg1 dell’ora di pranzo. Bisognava, quindi, intervenire e ho voluto che rientrasse la Clerici, ma come ho sottolineato, con Elisa stiamo già ragionando sul successivo rientro in conduzione per uno spazio settimanale. Presto sarà noto”.