Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello

“Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata ma anche intrattenitore che ha fatto un gran lavoro nella selezione delle canzoni. E insieme a lui, ovviamente, tornando al discorso valoriale, ci sarà il grande Fiorello. Sarà un Sanremo che forse riaprirà la nostra normalità. Viva Sanremo!”. Lo ha detto il direttore di Rai1, Stefano Coletta, durante la presentazione dei palinsesti autunnali Rai.

"Sanremo 2021 è stato programmato dal 2 al 6 marzo sperando per quella data si possa fare "con la formula tradizionale", ha detto ancora. Rispondendo a chi chiedeva se Rai stesse approntando per il festival un 'piano b' di convivenza con covid, Coletta ha detto: "Sanremo piano b non è Sanremo. Per questo abbiamo deciso di differire il festival da febbraio al 2-6 marzo, proprio perché speriamo per quella data di poterlo fare in formula tradizionale. Dopodiché stiamo pensando anche ad altre soluzioni ma crediamo che Sanremo debba essere Sanremo".