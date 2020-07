"Questo è il Covid", Jennifer Aniston pubblica foto choc

(Foto Fotogramma/Ipa)

Un uomo, in un letto di ospedale, intubato. A pubblicare questa foto è Jennifer Aniston. L'attrice torna così a sensibilizzare i suoi follower sull'emergenza Covid e sull'importanza di indossare la mascherina. E lo fa insieme alla sua collega e amica dai tempi di 'Friends', Courteney Cox.

Negli Usa i decessi registrati hanno superato quota 140mila. Secondo l'ultimo bilancio fornito dal Coronavirus Reosurce Center della Johns Hopkins University, sono 3,711,413 i casi di Coronavirus e 140.119 le vittime.

"Questo è il nostro amico Kevin. Perfettamente sano, non ha mai avuto problemi di salute. Questo è il Covid. Questa è la verità - scrive Aniston le post che accompagna la foto scattata ai primi di aprile- Non possiamo essere così ingenui da pensare di poter superare tutto questo. Se vogliamo che questa pandemia finisca, e lo vogliamo giusto?, facciamo la cosa giusta. L’unica cosa importante da fare è indossare la mascherina". "Pensate solo a chi ha già sofferto per questo orribile virus. Fatelo per la vostra famiglia. E soprattutto per voi stessi. Il Covid colpisce tutte le età. Kevin, grazie a Dio si è quasi ripreso ora. Grazie a tutti per le vostre preghiere”, conclude.

Tanti i vip che hanno commentato il post, ringraziando la star di Hollywood per il suo impegno: Gwyneth Paltrow ('Right on sister'), Naomi Campbell ('Will keep him my prayers thank you for sharing'), Michelle Pfeiffer ('Baffling why this so hard for some people') e Chiara Ferragni ('Thanks Jen for raising awareness').