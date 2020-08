Alyssa Milano mostra effetti Covid su capelli: "Ecco cosa fa"

(Fermo immagine dal video)

Si spazzola in diretta i capelli su Instagram Alyssa Milano, per mostrare gli effetti del coronavirus. L'attrice fa vedere come con qualche colpo di spazzola i capelli vengano via a ciocche. "Ho pensato di mostrarvi cosa faccia il #Covid19 ai vostri capelli. Per favore, prendetelo sul serio", scrive.

Nota per i suoi ruoli in serie tv come 'Streghe' e 'Melrose Place' aveva raccontato sempre via social di essere positiva al Covid e si era mostrata in una foto attaccata a un respiratore. Nel post allegato aveva scritto: "Questa ero io il 2 aprile dopo essere stata malata per 2 settimane. Non ero mai stata così malata. Mi faceva male tutto. Non sentivo gli odori. Mi sentivo come se un elefante fosse seduto sul mio petto. Non riuscivo a respirare. Non riuscivo a trattenere il cibo dentro di me. Ho perso 9 libbre (4 kg, ndr) in 2 settimane. Ero confusa". "Questa malattia non è una bufala - aveva aggiunto - Pensavo di morire. Mi sembrava di morire. Donerò il mio plasma con la speranza di poter salvare una vita. Per favore, abbiate cura di voi stessi. Per favore abbiate cura di voi, lavate le mani, indossate una maschera e tenete la distanza sociale. Non voglio che nessuno si senta come mi sono sentito io”.