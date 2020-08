Ferragosto dei vip, per Facchinetti pranzo "plantano"

(Fotogramma)

Un messaggio di spensieratezza e svago per ferragosto quello di Francesco Facchinetti. Il popolare conduttore ha immortalato un paradisiaco scorcio di Porto Cervo: "Buon ferragosto a tutti! Che il vento vi accarezzi la pelle e che il sole vi illumini i sogni che avete nel cuore", scrive nelle stories su Instagram. Niente grigliate per Facchinetti e la famiglia, ma fregola cozze gamberi e seppie e cous cous alle verdure: "Grazie mille" dice Facchinetti alla chef "lo sai che sono mezzo "plantano". Il conduttore e dj infatti ha dichiarato in passato di mangiare solo ciò che deriva dalle piante. "La Sardegna è nel mio sangue!", ha scritto Facchinetti.

Ritorno all'alba per Elettra Lamborghini, che alle 3.37 del mattino ha condiviso su Instagram una foto del corridoio del suo albergo dopo aver mostrato ai fan immagini di cibo e scherzi tra amici. Belen Rodriguez si è scatenata in piscina con gli amici e il figlio Santiago, mostrando il fisico statuario, mentre l'ormai ex Stefano De Martino ha impressionato i fan con una ripresa subacquea di un suo tuffo.

Elisabetta Gregoraci, invece, augura buon ferragosto ai suoi fan mostrando il fisico scultore dalla spiaggia di Forte dei Marmi. Barbara D'Urso, invece, immortalata immersa in un mare blu, scrive semplicemente: "Mare! #ferragosto #colcuore". Il pianista Giovanni Allevi su Instagram condivide una toccante immagine del suo concerto di ieri a Napoli: "Ho provato momenti di gioia pura", scrive. Poi anche lui ha augurato buon ferragosto ai suoi followers con l'immagine di una spiaggia toccata dai flutti.