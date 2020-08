Valeria Marini: ''Ho visto sia Briatore che Federico Fashion Style ma sto bene, mio tampone è negativo'

(di Alisa Toaff)

"Mi sono sottoposta al tampone naso-gola, è stato doloroso, per fortuna è risultato negativo''. Così all'adnkronos Valeria Marini che sottolinea: "Ho incontrato sia il mio amico Federico Fashion Style (che ieri ha rivelato di essere risultato positivo al Covid, ndr) che Flavio (Briatore, ndr) a Porto Cervo, ma non al 'Billionaire' ma nella pizzeria all'aperto. Per fortuna è andato tutta bene. Ho letto di Flavio, spero si rimetta presto'', conclude la showgirl.