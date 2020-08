(Fotogramma)

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

21:25 Una Storia da Cantare. Cantautori a Sanremo. Narrata da Enrico Ruggeri (anziché I Migliori dei migliori Anni)

23:40 TG1 60 Secondi

00:15 (anziché 00:00) Notte di Luce

01:30 Milleeunlibro. Scrittori in TV

03:05 Film: Cose nostre – Malavita

04:45 RaiNews24

RAI 2

00:30 (anziché 00:15) TG2 – Storie. I racconti della settimana

01:15 TG2 Mizar

01:45 TG2 Si, Viaggiare

01:55 TG2 Eat Parade

02:10 Telefilm Lord & Master

04:10 Telefilm Rex: “Una vita per una vita” (Il seguente Film: “I nostri ragazzi (03:40) non andrà in onda)

04:50 Piloti

05:15 Videocomic. Passerella di comici in tv

05:35 Telefilm La nostra amica Robbie

RAI 3

16:50 (anziché 17:00) Film: “Incontri proibiti”

18:30 Vox populi

18:55 Meteo 3