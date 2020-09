"La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito decente, bene". A darne notizia è Selvaggia Lucarelli su Twitter. La giornalista è nella giuria del programma condotto da Milly Carlucci.

Nei giorni scorsi tutto il cast è stato sottoposto a tampone molecolare: tutti negativi tranne Daniele Scardina che come Samuel Peron è risultato positivo al Covid-19, come annunciato da Milly Carlucci in un video sul profilo Instagram della trasmissione di Rai1