Mondo Rai/Appuntamenti e Novità

Domani, alle 20,40, in onda su Rai1 alle, serata finale dei Seat Music Awards 2020 con i grandi nomi della musica e i protagonisti della stagione televisiva che sta per cominciare. Sarà anch e ospitata un'iniziativa benefica a favore dei lavoratori dello spettacolo. Conducono Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Regia di Maurizio Pagnussat Serata finale. Alle 20,35 'Aspettando i Seat Music Awarssa: in diretta dall'Arena di Verona, dalla location di Radio Due, Nek e Carolina Di Domenico racconteranno con lo stile di un notiziario il dietro le quinte, le prove e le news più interessanti degli artisti che calcheranno il palco dell'evento.

Sempre sulla rete ammiraglia, ma nel primo pomeriggio, alle 15,30 il parco regionale del delta del Po, in Emilia Romagna, sarà al centro della puntata di “Passaggio a nord ovest”. Un tesoro non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche archeologico e artistico: qui è stato il fiume stesso, con le variazioni del percorso delle sue acque, a determinare fortune e insuccessi di città e abitanti di questo distretto, come gli etruschi, i romani, i monaci medievali e le signorie rinascimentali. La puntata prosegue con il racconto della strada che corre lungo le vette dell’Himalaya. Aperta solo tre mesi l’anno, costeggia le montagne più alte del mondo e conduce a Manali, all’estremo nord dell’India. Ogni estate due uomini la percorrono con il camion superando ogni genere di avversità. In tutto il mondo si producono tonnellate di pomodori e il principale produttore è la Cina, che ne coltiva oltre cinquanta milioni l’anno, seguita dall’India e dagli Stati Uniti; mentre in Europa gli olandesi sono tra i produttori leader nel settore delle serre. Infine, i segreti della Reggia di Versailles che, grazie al prezioso lavoro di fontanieri, giardinieri, orologiai, tappezzieri e altri professionisti, da più di tre secoli è simbolo di bellezza e magia.

Su Rai2 in prima visione alle 21,05 'Il crudele volto dell'inganno'. Blair è vittima di un complotto architettato dal marito. Tutto la porta a credere di aver ucciso la figlia, durante un incidente stradale avvenuto un po' di tempo prima dell'effettiva scomparsa della bambina. I suoi sospetti le danno la forza di non arrendersi... Regia di Jason Bourque, con Kelly Thiebaud, Matt Hamilton, Lina Renna, Kimberley Shoniker.

In prima visione su Rai3 alle 21,30 il film 'Hostiles - Ostili'. Il leggendario Capitano Joseph Blocker sta per compiere la sua ultima missione prima di ritirarsi: scortare il capo indiano Cheyenne Falco Giallo dal forte dove è prigioniero alla riserva indiana situata nella sua terra d'origine, dove gli è stato concesso di tornare per trascorrere gli ultimi giorni della sua vita. I due rivali affronteranno un lungo vi aggio di oltre mille miglia e durante il percorso incontreranno Rosalee, vittima di un attacco indiano di cui è unica superstite, che si metterà in cammino con loro. Regia di Scott Cooper con Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi.

Una manciata di isole delle Filippine - Bohol, Cebu e Mindanao - ospitano una bizzarra schiera di creature e paesaggi mozzafiato, protagonisti dell’ultimo episodio della serie “Wild Filippine” in onda domani, sabato 5 settembre, alle 14.40 su Rai5. Nel corso dell’episodio, lo zoologo Nigel Marven visita le famose “Chocolate Hills” di Bohol, formazioni geologiche o di un’erba che nella stagione secca cambia colore e passa dal verde al marrone, dando così nome al luogo; esplora poi l'iconico Monte Apo dove l'aquila più rara del mondo sta tornando e su una piccola isola, al largo della costa di Mindanao, scopre un gigantesco buco nel terreno che ospita la più grande colonia di pipistrelli nel mondo, quasi 2 milioni di esemplari.

Alle 21,10 su Rai Movie il film 'Primavere'. Aurora è separata, ha appena perso il lavoro e viene a sapere che presto diventerà nonna. Insomma, la società la sta gentilmente mettendo ai margini. Così, quando Aurora ritrova per caso un amore di gioventù decide di resistere, rifiutare ciò che il destino le sta offrendo e provare a iniziare una nuova vita.

"Amore Criminale”, condotto da Veronica Pivetti e in onda domani, sabato 5 settembre, alle 00.35 su Rai3, è dedicato alla storia di Federica, uccisa a 16 anni vicino Roma. Federica è stata annegata nel lago di Bracciano. Il suo ragazzo, Marco Di Muro, nei tre gradi di giudizio è stato condannato per omicidio, ma ancora oggi si dichiara innocente. La relazione fra lui e Federica, seppure di breve durata, solo 11 mesi, è stata un susseguirsi di liti, rotture, riappacificazioni, un avvicendarsi di “ti amo” e “ti odio”. È il 31 ottobre 2012, la notte di Halloween, quando Federica muore. Insieme al fidanzato era andata a una festa. Quella che doveva essere un'occasione di divertimento nella notte per la ragazza si trasformerà in un incubo. Solo dopo un’indagine lunga e complessa, grazie al grande lavoro dei carabinieri e alla determinazione della famiglia di Federica, si arriverà all’accertamento della verità. Nell’anteprima della puntata Veronica Pivetti reciterà un testo scritto dallo scrittore Francesco Abate proprio sull’omicidio di Federica.

Gli animali e la danza: senso del ritmo invidiabile, tempi perfetti e grazia innata. Lo racconta il documentario “I grandi ballerini della natura”, in onda in prima visione domani, sabato 5, e domenica 6 settembre alle 15.15 su Rai5. Al centro del primo episodio sono le danze come strumento di espressione e di corteggiamento nel mondo animale. I massimi ballerini sono senz’altro gli uccelli, con fenicotteri rosa e uccelli del paradiso, ma non mancano interpreti meno famosi ma altrettanto spettacolari, come il Kagu della Nuova Caledonia, lo svasso cigno e il gallo della salvia. Anche i mammiferi non mancano di esibire i loro numeri, con l’ipnotica danza di corteggiamento delle megattere e la schermaglia bellicosa dei bighorn maschi. C’è posto anche per le creature più piccole, come il sorprendente ragno pavone australiano. Il tutto scandito da un repertorio musicale di eccezione, che spazia da Tom Jones ai Queen a Whitney Houston.

A caccia degli aspetti meno conosciuti della Tuscia insieme con Michele Dalai, Federica de Denaro, Mia Canestrini e Mariasole Bianco nella puntata di "L'Italia non finisce mai", domani, sabato 5 settembre alle 17.15 su Rai1. La Tuscia è una terra tradizionalmente considerata etrusca, ma che ha avuto grande vita e splendore anche nel Medioevo e nel Rinascimento, fino ai giorni d’oggi, dove si propone come meta turistica con lo splendido Castello di Santa Severa, che si può vedere dal mare con il SUP surf. Alle visite alle Necropoli di Cerveteri e Tarquinia si possono alternare le passeggiate tra i monti della Tolfa a piedi o a cavallo partendo dalla Rocca dei Frangipane dell’anno 1000. Fino a perdersi nel grande parco naturalistico di Vulci, dove storia, natura e ambiente si legano indissolubilmente ed esaltano la bellezza del percorso del fiume Fiora che si fa Laghetto del Pellicone, un posto talmente incantato da essere diventato il set naturale per molti film di grande successo.

Dopo difficili mesi di chiusura Venezia riapre le porte a un evento ormai storico: la premiazione della cinquina di scrittori italiani finalisti del Premio Campiello. Sarà piazza San Marco a fare da cornice alla serata conclusiva della 58esima edizione del Premio, che si terrà domani, sabato 5 settembre. La cerimonia condotta da Cristina Parodi, avrà inizio alle 20.30 e sarà trasmessa in diretta streaming sul portale di Rai Cultura, www.raicultura.it. Come di consueto, la manifestazione sarà poi proposta anche su Rai5, sabato 19 settembre alle 21.15. A contendersi l’ambita “vera da pozzo” di questa 58esima edizione del Premio Campiello sono: Patrizia Cavalli con “Con passi giapponesi”, Sandro Frizziero con “Sommersione”, Francesco Guccini con “Trallumescuro. Ballata per un paese al tramonto”, Remo Rapino con “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, Ade Zeno con “L’incanto del pesce luna”. Nel corso della serata, verrà premiata, per la sezione Campiello Giovani la vincitrice, Veronica Galletta, con “Le isole di Norman”. Ospite d’onore Alessandro Baricco, a cui viene assegnato il Premio Fondazione Il Campiello 2020, riconoscimento per un importante percorso come scrittore e intellettuale a tutto tondo, premio che Baricco ha scelto di dedicare al maestro Morricone.