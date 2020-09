Kim Kardashian annuncia: "Addio reality show"

(Fotogramma)

Il reality show televisivo della famiglia Kardashian volgen al termine. Lo ha annunciato su twitter la stessa Kim Kardashian: "È con il cuore pesante che abbiamo preso la difficile decisione come famiglia di dire addio a 'Keeping Up With The Kardashians'". Lo spettacolo dura da 14 anni e ha reso star mondiali tutti i componenti della famiglia Kardashian. L'ultima stagione, la sua 21esima, andrà in onda all'inizio del 2021.

L'attrice e modella statunitense ha ringraziato le "migliaia di persone e le aziende coinvolte nel programma" e tutti i telespettatori "che hanno visto e sostenuto me e la mia famiglia in questi ultimi 14 incredibili anni". "Questo spettacolo ci ha resi ciò che siamo e sarò per sempre in debito con tutti coloro che hanno avuto un ruolo nel plasmare le nostre carriere e cambiare per sempre le nostre vite", ha aggiunto.

Kim Kardashian, 39 anni, grazie al reality è diventata una delle donne più celebri al mondo, con centinaia di milioni di follower sui social e un fiorente business della bellezza. Ha sposato il rapper Kanye West nel 2014, con il quale ha tre figli e un patrimonio netto comune di oltre un miliardo di dollari.