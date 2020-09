Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

06:00 Speciale Overland 18 Le strade dell'Islam – Afghanistan (anziché Il Caffè di Rai1)

06:55 Gli imperdibili

07:00 TG1

07:05 (anziché 06:00) Il caffè di Rai1

08:00 TG1

15:00 Rai1 presenta Linea Verde E' Sempre In Tour (anziché Linea Verde Tour)

20:30 Techetechetè

21:25 Film Assassinio sull’Orient Express. (USA 2017) Regia di Kenneth Branagh (anziché Ballando con le stelle) - TG1 60 Secondi

23:30 RAI 1 e RAI Documentari presentano Senza respiro di Sasha Joelle Achilli, Catia Barone, Claudio Rubino

00:30 RaiNews24 - Che tempo fa

01:05 Sottovoce

01:35 (anziché 02:40) Sabato Club Film L'arte della felicità

02:50 (anziché 04:00) RaiNews24 (Il previsto Milleeunlibro Scrittori in tv non andrà in onda)

RAI 2

06:05 (anziché 06:20) Rai Cultura presenta Newton - La geologia dei canyon sottomarini 06:45 Telefilm Arctic Air: “La caduta” 2^ parte

08:45 (anziché 09:00)Telefilm Madam Secretary:“Famiglie separate” 1^ parte e “Famiglie separate” 2^ parte (anziché gli episodi previsti)

10:05 (anziché 17:50) Gli imperdibili

10:10 Meteo 2

10:15 (anziché 10:25) Felicità - La stagione delle buone notizie

11:05 Rai TG Sport Giorno 11:20 Tv Movie La Nave dei Sogni: “Zambia” 1^ Visione Rai (anziché l’episodio previsto)

14.00 Tour in diretta

15:15 Rai Sport Senigallia (AN).Ciclismo: Tirreno - Adriatico 2020 Castelfidardo – Senigallia 55^ Edizione - 6^ tappa Telecronaca di Andrea De Luca e Paolo Bettini

17:00 Tour all’Arrivo

22:40 Telefilm Bull “Tutto per un selfie” 1^ Visione Rai (anziché l’episodio previsto)

01:05 TG 2 Mizar

01:30 TG 2 Sì, Viaggiare

01:45 TG 2 Eat Parade

01:55 Telefilm Lord & Master

03:20 Tv Movie S.W.A.T. - Squadra Speciale Anticrimine 2

RAI 3

13:00 Ritratti Lucio Battisti: Il suo canto libero Ideato e condotto da Giancarlo Governi Regia di Silvio Governi (anziché i Grandi Protagonisti Vianello e Mondaini: due storie un destino)

23:05 (anziché 22:55) TG Regione

23:10 TG3 Mondo

23:35 TG3 Agenda del Mondo

23:40 Amore Criminale

01:40 (anziché 01:25) Fuori Orario. Cose (mai) viste