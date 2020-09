Temptation Island al via

(Fotogramma)

Dopo l’edizione estiva, domani parte una nuova edizione di 'Temptation Island' condotta da Alessia Marcuzzi. Alla sua seconda esperienza nel reality delle tentazioni, Alessia è pronta a vestire i panni della confidente delle sei coppie che si mettono in gioco, sottoponendo a una dura prova la loro storia d’amore giunta ad un bivio. Si amano ancora come prima? La lontananza li aiuterà a sciogliere i dubbi e rafforzerà la loro storia d’amore? Le risposte arriveranno in questo viaggio antropologico che si svolge nello spettacolare scenario della Sardegna meridionale, all’Is Morus Relais. Sei le puntate previste in prima serata su Canale 5 prodotte da Fascino P.g.t per Mediaset.

Tutto ha inizio quando le sei coppie sbarcano da un veliero sulle bianche spiagge del Relais per incontrare la Marcuzzi, e passare gli ultimi momenti insieme prima di salutarsi e affrontare il periodo di distacco. Il regolamento prevede che partecipino esclusivamente coppie non sposate tra loro e senza figli in comune. All’interno del resort le sei coppie vivono separate in due villaggi differenti (quello dei fidanzati e quello delle fidanzate) senza contatti con il mondo esterno per tre settimane in cui vengono seguiti 24h su 24h dalle telecamere.

Ma ad accompagnare la permanenza dei fidanzati e delle fidanzate in Sardegna, ci sono anche 22 single con i quali spesso si stabilisce un rapporto di amicizia che li porta a raccontarsi in lunghe confidenze. Momenti di intimità che possono diventare motivo di litigio per le coppie più fragili. Durante la permanenza, le coppie dai loro rispettivi villaggi hanno infatti la possibilità attraverso dei video (mostrati nel Pinnettu o ai falo’) di vedere come i propri partner affrontano il distacco: soffrono per la mancanza? Riescono a divertirsi e a lasciarsi trasportare verso nuove divertenti avventure? Non resistono e non riescono a stare lontani? Alla fine del percorso, inesorabile arriverà la domanda rivelatrice di Alessia Marcuzzi: “Decidi di uscire dal programma con la persona con cui sei arrivato/a?”.