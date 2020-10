Danza, Theatre de Chaillot riapre a Parigi con Aterballetto

Il Theatre parigino di Chaillot riapre la programmazione dello storico spazio sulla piazza del Trocadéro con l'Aterballetto e il debutto in terra di Francia, il 14 ottobre, del 'Don Juan' di Johan Inger, firmato su una partitura originale di Marc Alvarez. "Un riconoscimento importante per la compagnia da parte di uno dei Teatri nazionali francesi, un riposizionamento del complesso in ambiti internazionali che ci vede protagonisti in altre capitali europee", ha anticipato all'Adnkronos Gigi Cristoforetti, direttore generale della Fondazione Nazionale della Danza/ Aterballetto.

"Quanto accaduto con la pandemia ha messo in moto la creatività per non morire - ha proseguito - Spettacoli covid-free con guanti e mascherine? No grazie. A mio avviso bisogna ripensare lo spettacolo dal vivo". ll balletto avrà un'anteprima italiana, il 9 ottobre a Ferrara. 'Don Juan' nasce dal desiderio del coreografo e regista di origine svedese di confrontarsi con il mito del don Giovanni, paradigmatico, antico, ancora contemporaneo. La commedia originale di Tirso de Molina, Molière, Bertold Brecht e l’opera teatrale di Suzanne Lilar sono solo alcune delle fonti d’ispirazione per i 16 danzatori di Aterballetto.

Oltre 25 testi consultati e studiati da Inger e dal drammaturgo Gregor Acuña-Pohl. Don Giovanni nella rilettura di Inger, freudiana, psicoanalitica, è un 'serial lover', ferito, traumatizzato dall'abbandono della madre. Tenta di sfuggire, ma inutilmente, alla propria solitudine, mentre sullo sfondo si illuminano temi eterni, il rapporto tra i sessi, il 'dialogo' tra l'uomo e la donna. In scena don Giovanni, ma anche Leporello, il commendatore, donna Elvira a donna Anna, Zerlina e Masetto. In ogni incontro con l’altro il 'serial lover' cerca la madre. Impossibile per lui, impegnarsi in alcuna relazione stabile. 'Don Juan' sarà replicato a Parigi fino al 18 ottobre.

Proseguirà poi alla volta dell'Austria (Festspielhaus St. Pölten), della Germania (Ludwigsburg - Forum am Schlosspark, Lörrach – Burghof, Schweinfurt – Theater der Stadt, Aschaffenburg - Stadttheater Aschaffenburg), Svizzera (Schaffhausen - Stadttheater Schaffhausen) per poi ritornare in Francia a fine tournée a luglio (Vaison-la-Romaine – Vaison Danses). Uniche tappe italiane Prato e Parma.