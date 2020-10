Brutta caduta per Alessandra Mussolini, come sta

(Foto Fotogramma/Ipa)

Brutto incidente per Alessandra Mussolini durante le prove di Ballando con le stelle. La caduta, come ha spiegato in un video su Instagram il suo agente Nando Moscariello, le ha provocato una forte emorragia al naso.

"Speriamo che Alessandra possa fare la puntata, la conoscete e sapete quanto è forte e determinata. Speriamo quanto prima che si possa rimettere", aggiunge.