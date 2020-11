Foto Fotogramma

E' 'Notturno' di Gianfranco Rosi la pellicola italiana candidata alla corsa per l'Oscar per il Miglior film straniero. Lo ha deciso la commissione di selezione istituita presso l’Anica, su richiesta dell’Academy Awards, che si è riunita oggi. L’annuncio ufficiale di tutte le nomination è previsto per il 15 marzo 2021.