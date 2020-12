Coronavirus: Aterballetto tra caos e armonia, installazione video a Reggio Emilia

Aterballetto a Reggio Emilia con l'installazione video 'Lascia ch'io' firmata dal coreografo e regista Diego Tortelli

La danza ai tempi del coronavirus. In scena in piazza del Monte di Reggio Emilia "Lascia ch'io" del coreografo Diego Tortelli, installazione video firmata per l'Aterballetto e realizzato in pieno lockdown, visibile al pubblico dal 4 all'8 dicembre in piazza del Monte di Reggio Emilia. Si tratta di una coproduzione Fondazione I Teatri e Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto.

"Un quadro in movimento dai tempi infiniti, come infinita sembra l'attesa di poter ritornare a godere dell’arte in presenza, di partecipare insieme, in uno stesso luogo, al momento artistico - spiega una nota della compagnia- Il video, realizzato dalla videomaker Valeria Civardi, racconta di un teatro Municipale Valli deserto, in cui i danzatori compiono un flusso di micro-gesti, di una tempesta sulla scena tra ordine e disordine, tra armonia e caos".

"Il finale del video, liberatorio, si scoprirà tramite un QR-code - annuncia la compagnia - che permetterà a ogni passante di collegarsi direttamente con il proprio cellulare al momento in cui lo spettacolo dal vivo, finalmente, potrà fare cadere quel velo che lo separa dal proprio pubblico. Un finale poetico che racconta nella sua bellezza anche la sofferenza di un'attesa imposta. Sperando davvero che, nella realtà, questo accada al più presto".

"I Teatri e Aterballetto, con questo piccolo gesto - spiegano il direttore dei Teatri, Paolo Cantù e il direttore della Fondazione Nazionale della Danza /Aterballetto, Gigi Cristoforetti - vogliono dare un segno di presenza e di vicinanza alla città. Come tutti i teatri e le Compagnie di danza d’Europa, vogliamo dire a tutto il settore e al pubblico. Siamo chiusi ma non fermi, con voi abbiamo aspettato e ora siamo pronti ad accogliervi nuovamente”.

Alcuni estratti dal video di piazza del Monte saranno anche online dal 4 all'8 dicembre sui siti web di Teatri e Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto e, dal giorno 9 dicembre, anche la conclusione dell'opera con il cortometraggio finale.