Titolo V, incidente domestico per Vicaretti: stop trasmissione

A causa di un incidente domestico che ha provocato una lussazione alla spalla al conduttore Roberto Vicaretti, 'Titolo V' anticipa la pausa prevista per le festività natalizie e, a partire da questo venerdì, la trasmissione non sarà in onda per tornare una settimana prima rispetto alla programmazione annunciata.

'Titolo V' sarà nuovamente in onda con inchieste inedite e tanti ospiti da venerdì 8 gennaio alle 21.20 su Rai3, condotto dagli studi Rai di Napoli e Milano da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.