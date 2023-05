iPadOS 17, ecco quali modelli di tablet non saranno aggiornati

A giugno verrà mostrato durante la WWDC di San Francisco la prossima generazione di sistemi operativi Apple, e tra questi non mancherà iPadOS 17, che porterà sul tablet della Mela nuovi widget e una home page che potrebbe essere pesantemente rivista. Dopo una serie voci di corridoio partite da Twitter grazie a degli insider, ora un nuovo report conferma quali saranno i modelli che quest'anno non verranno aggiornati, vedendo quindi la fine del supporto da parte di Apple. iPadOS 17, quindi, non arriverà su iPad di quinta generazione, iPad Pro di prima generazione da 9.7 pollici e iPad Pro di prima generazione da 12.9 pollici. I modelli che verranno aggiornati, invece, saranno: iPad Air dalla terza generazione in poi, iPad dalla sesta generazione in poi, iPad mini dalla quinta generazione in poi, iPad Pro dal 2017 in poi. Bisogna ricordare comunque che non tutti i modelli di tablet della Mela saranno compatibili con tutte le novità introdotte dall'aggiornamento. Ad esempio, con la scorsa iterazione è stato introdotto lo Stage Manager su iPad, una nuova visualizzazione in multitasking per la scrivania, che però non è compatibile con i modelli che non siano dotati di chip M1.