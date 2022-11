Ischia, Santanchè: "Il nostro cuore è con la gente, dopo si dovrà fare mappa dei danni per non perdere turismo"

Il monito del ministro del Turismo Daniela Santanchè, "dopo avere messo in sicurezza gli sfollati e aver recuperato i dispersi sarà utile fare una mappa dei danni alle strutture ricettive e alle terme. E fare attenzione a non perdere la stagione turistica perché non tutta l'isola è sepolta dal fango"

La tragedia di Casamicciola a Ischia non deve far perdere di vista l'importanza di comunicare bene quello che è accaduto e di pari passo si deve arrivare ad una "mappatura dei danni" in vista della "stagione turistica "con tutto il rispetto per le persone lì, il nostro cuore è con loro, dopo che avranno messo a posto gli sfollati e recuperati speriamo ancora in vita i 4 dispersi". A sottolinearlo è il ministro del Turismo Daniela Santanchè intervenendo all'assemblea di Alis e Stati generali del trasporto e della logistica. A Ischia ci sono le terme e "domenica in Cdm ho detto al ministro Musumeci di fare una mappa dei danni subiti delle strutture ricettive e delle terme. Mi sto già adoperando per i fondi necessari perché non ci possiamo permettere che Ischia perda la stagione".

Santanchè riferisce che bisogna fare "attenzione alla comunicazione, l'ho detto a tutti i colleghi in Consiglio dei ministri, c'è una tragedia pazzesca, un dramma, ma è una parte dell'isola, e non deve passare il messaggio che Ischia è sepolta dal fango come ho letto sui giornali tedeschi . Dobbiamo fare attenzione, i tedeschi sono il primo numero per flussi".