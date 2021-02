Isoardi vince 157mila euro e li dona allo Spallanzani

(Adnkronos)

Un "grazie da tutti gli addetti ai lavori". Su Facebook l'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani ringrazia la conduttrice Elisa Isoardi per aver devoluto in beneficenza i 157mila euro vinti a 'I soliti ignoti' di Rai1. "Nella serata di ieri 11 febbraio" nel corso della trasmissione, condotta da Amadeus, "ha vinto la somma notevole". "Il montepremi della vincita verrà devoluto all’INMI Spallanzani per la Ricerca" scrivono sulla pagina Facebook ufficiale.

"La conduttrice ha letteralmente fatto i salti di gioia e ha ricevuto i complimenti di Amadeus: 'Grande partita'. Complimenti anche dallo Spallanzani! E grazie anche a tutti gli addetti ai lavori".