Italia-Russia, Trani: "Putin ha assicurato stabilità agli imprenditori"

"L'incontro con il presidente russo Vladimir Putin è stato molto importante anche perché il dialogo, che è alla base di ogni sviluppo economico, e il business possono essere elementi utili per distendere i rapporti tra i Paesi e risolvere le eventuali problematiche". Ad affermarlo all'Adnkronos è il presidente della Camera di Commercio italo-russa, Vincenzo Trani, dopo l'incontro di oggi tra Putin e le principali imprese italiane attive con la Russia.

"L'Ucraina o altri temi politici non sono stati affrontati" nel corso dell'incontro. "E' stato un dialogo 'one to one' con ogni imprenditore. Il presidente russo si è impegnato, come richiesto dagli imprenditori italiani, ad assicurare tranquillità e stabilità. Mi sembra che questa sia una dichiarazione di pace e non di guerra", sottolinea Trani.