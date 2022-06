Italiani in vacanza, 1 su 2 in viaggio a giugno

Gli italiani in vacanza ci vanno sempre più spesso a giugno rispetto al passato. Addirittura il 50% delle prenotazioni per le vacanze estive ha riguardato quest'anno il mese di giugno. Il dato emerge da un’indagine di eDreams, agenzia di viaggi online leader in Europa. Una nuova tendenza che avvicina il comportamento degli abitanti del Belpaese ai cittadini stranieri, che in 1 caso su 2 scelgono di partire proprio a giugno. A seguire le prenotazioni per luglio, con il 28% e, con il 22%, momentaneamente fanalino di coda agosto.

Le coste mediterranee continuano a essere le scelte predilette dai connazionali che, hanno eletto la Sicilia come luogo ideale per le proprie vacanze. L’isola offre il giusto compromesso per alternare momenti di relax sulle spiagge sabbiose accarezzate da un mare azzurro e limpido, a visite a città storiche e monumenti, il tutto accompagnato dalla buona cucina e dall’ospitalità degli abitanti.

Le destinazioni che hanno registrato il più alto incremento di prenotazioni da parte degli italiani per questo periodo rispetto all’estate scorsa sono Londra che guida la top 10, sicuramente grazie alla complicità del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, seguita da Corfù, una delle più grandi e affascinanti isole della Grecia e da Amsterdam. Chiudono l’elenco Napoli e Torino, che si stanno affermando nel panorama del turismo nazionale e non. Rispetto alla classifica dello scorso anno, con una top 3 completamente italiana, per il 2022 è Barcellona ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo delle prenotazioni. Il capoluogo catalano riconquista il suo leggendario appeal e ritorna a essere il posto perfetto per una vacanza in città con spiagge, musei e soprattutto tanto divertimento. Altre mete straniere per l’estate degli italiani sono Tirana, Ibiza e Parigi.