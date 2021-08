Ius soli, Letta: "Per noi è bandiera fondamentale"

Per il leader del Pd "è assurdo aspettare tutto questo tempo, perché l'Italia di domani sarà così"

La legge sullo ius soli? "E' per noi una bandiera fondamentale, perché sarà l'Italia di domani così, è assurdo aspettare tutto questo tempo. In Parlamento su un'iniziativa di questo genere abbiamo faticato, fatichiamo e faticheremo a renderla maggioritaria". Così il leader del Pd Enrico Letta, presentando il suo libro 'Anima e cacciavite' presso Chiostri di Santa Caterina, Finalborgo. "Fra 30 anni - ha proseguito Letta - guarderemo al tema dello ius culturae e dello ius soli come oggi noi guardiamo a quello che fu il tema del delitto d'onore".

Parlando del Pd, il segretario Dem ha reso noto che "abbiamo ricominciato a recuperare voti fra i giovani, questo mi fa piacere perché se non troviamo il modo di mettere i giovani al centro del nostro sistema non facciamo un servizio al Paese". "Ci candidiamo a vincere le prossime amministrative", afferma Letta.