Jeep Avenger si aggiudica il Women’s World Car

Jeep Avenger è stata eletta da una giuria di 63 donne il miglior family SUV nell’ambito del Women’s World Car of the Year 2023.

Un premio prestigioso quello conquistato dal B-SUV a zero emissioni, a concorrere al Women’s Car of the Year, in corsa per il titolo, erano presenti 12 concorrenti, una 13esima edizione vinta dalla nuova.

Il WWCOTY è composto esclusivamente da giornaliste donne del settore automotive, creato dalla giornalista Sandy Myhre nel 2009, il premio vuole dare risonanza al ruolo della donna nel settore automobilistico.

I criteri di voto sono gli stessi che selezionano le migliori auto dell’anno. Aspetti quali la sicurezza, qualità, design, prezzo e facilità di guida sono parametri che unitamente alla sostenibilità ambientale, vengono presi in considerazione nella votazione.

Jeep Avenger: SUV elettrico con oltre 400 km di autonomia

Un SUV a zero emissioni capace di percorrere con una sola ricarica energetica fino a 400 km nel ciclo WLTP e oltre 550 km in città. Il cuore della Avenger è un motore elettrico da 400 volt, capace di sprigionare una potenza di 115 kW per 260 Nm di coppia massima. La sua batteria è da 54 kWh.

Un modello che di fatto ha traghettato il Marchio americano verso una nuova era, la nuova Avenger ha consentito alla Jeep di posizionarsi all’interno del segmento dei B-SUV, un fascia di mercato particolarmente affollata.

Jeep prevede di lanciare quattro nuovi modelli completamente elettrici entro il 2025, mentre entro la fine del 2030, la sua intera produzione sarà a zero emissioni.

Presentata al Salone dell’Automobile di Parigi, la Nuova Avenger è stata già scelta da oltre 12.000 utenti a partire dall’apertura ordini avvenuta il 1 dicembre 2022. Solo sul mercato italiano e quello spagnolo, la Avenger è commercializzata anche con motorizzazione turbo benzina.