Jerry Calà "sta decisamente meglio" ed è "uscito dalla terapia intensiva". Lo fa sapere il suo ufficio stampa, dopo l'infarto e l'intervento per l'applicazione di uno stent coronarico affrontati dall'attore e regista nella notte tra venerdì e sabato.

Calà è anche tornato questa mattina sui social. "Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio", ha scritto in un post su Twitter. Molti i post di incoraggiamento in risposta.

Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio. — Jerry Cala' Official (@JerryCala) March 19, 2023

Calà si trova ancora alla Clinica Mediterranea di Napoli dove è stato portato in ambulanza dall'Hotel Santa Lucia dove alloggiava in questi giorni durante le riprese nel capoluogo partenopeo del suo nuovo film 'Chi ha rapito Jerry Calà?'.