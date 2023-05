Julia Ituma morta a Istanbul: le indagini

Julia Ituma, 18enne giocatrice di volley dell'Igor Novara, è morta a Istanbul cadendo dalla stanza al sesto piano dell'hotel dove alloggiava la squadra. Il quotidiano turco Hurriyet, nella sua edizione online, fa il punto delle indagini sul decesso della giovanissima atleta. Secondo gli inquirenti, la tragedia si è verificata attorno alle 4 del mattino. Il corpo senza vita della giocatrice è stato trovato davanti all'hotel verso le 5.

La compagna di stanza di Ituma, la spagnola Julia Varela Gomez, non si è accorta di nulla. Ulteriori elementi potrebbero essere forniti dall'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza. Il quotidiano, che non esclude l'ipotesi di un gesto volontario, pubblica un breve video che mostra la giovane atleta nel corridoio del piano dell'hotel, seduta a terra, prima di entrare in una stanza.