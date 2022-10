Juve-Bologna 3-0: tris bianconero con Kostic, Vlahovic e Milik

La Juventus batte il Bologna per 3-0 nel match valido per l'ottava giornata della Serie A 2022-2023. I bianconeri salgono a 13 punti, scavalcando l'Inter, mentre gli emiliani rimangono a quota 6.

La Juve, reduce dal k.o. incassato a Monza, si rimette in carreggiata con un match dominato alla distanza. L'avvio della partita non regala squilli e bisogna aspettare il 15' per la prima occasione. Cross da sinistra, McKennie incorna e Skorupski blocca senza problemi. I padroni di casa sbloccano il risultato al 24' con un'azione tutta serba. Vlahovic affonda e serve Kostic, sinistro sporco che si insacca a fil di palo: 1-0. La reazione del Bologna non c'è, la Juve può mantenere il controllo delle operazioni a caccia del raddoppio. Al 32' si fa vivo Milik, Skorupski vince la sfida tutta polacca e salva. Poco dopo, primo segnale rossoblu: Lykogiannis cerca fortuna su punizione, mira sbagliata.

I padroni di casa accelerano in avvio di ripresa e chiudono i conti. Milik sbaglia da ottima posizione, ma l'errore non costa caro alla Vecchia Signora. Al 59' McKennie scappa a destra e crossa, sul secondo palo è puntuale Vlahovic: colpo di testa a incrociare, 2-0. Al 62' arriva il tris e cala il sipario. Un pallone 'casuale' di Cuadrado si trasforma in un assist per Milik, sinistro potentissimo e 3-0. Con il risultato in cassaforte, gli uomini di Allegri giocano in scioltezza e sfiorano a ripetizione il poker. Vlahovic sbaglia un cucchiaio non impossibile, Rabiot timbra il palo con un colpo di testa. Il Bologna non lascia tracce, finisce 3-0.