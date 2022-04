Juve-Inter, Allegri e il Tapiro d'oro: "Irrati ha arbitrato bene"

La Juventus perde contro l'Inter e il tecnico bianconero riceve il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia. "Le sconfitte fanno parte del calcio, bisogna andare avanti perché la stagione non è finita: la vetta è ormai quasi irraggiungibile, dobbiamo stare attenti alla Roma di Mourinho che è lì dietro e anche alla Fiorentina in Coppa Italia", ammette Allegri, che in chiusura dribbla le domande di Staffelli sugli eventuali errori arbitrali nel match contro l’Inter: "Irrati è stato molto bravo, ha arbitrato bene. Poi le decisioni ogni tanto vanno da una parte e ogni tanto dall’altra".