Juve, le lacrime di Dybala per l'addio - Video

Paulo Dybala in lacrime per l'addio alla Juventus. Alla fine della partita pareggiata 2-2 con la Lazio, l'argentino cede all'emozione. Il numero 10 lascerà la Juve al termine della stagione, il club non intende rinnovare il contratto in scadenza. Dybala viene celebrato dai compagni di squadra, che lo lanciano in aria. Poi tocca a Leonardo Bonucci, prossimo capitano dopo l'addio di Giorgio Chiellini, spingere Dybala a ricevere l'applauso della curva Sud.

Le telecamere di Dazn sugli spalti si soffermano sui volti di tifosi giovanissimi in lacrime per l'addio dell'idolo. In una serata ricca di emozioni, si sentono fischi per il presidente bianconero Andrea Agnelli.