Giorgio Chiellini e Paulo Dybala salutano. La Juve pensa al futuro e al mercato: Paul Pogba, Angel Di Maria, Ivan Perisic sono i nomi che compaiono tra rumors e news a tinte bianconere. La società guidata dal presidente Andrea Agnelli, fischiato dall'Allianz Stadium, lavora per creare un 'instant team' da mettere a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri per tornare a vincere dopo un anno di totale digiuno. Alla Juve vengono accostati nomi di big d'esperienza e di valore. Paul Pogba, 29 anni, è in procinto di lasciare il Manchester United a parametro zero.

Il ritorno a Torino è più di una possibilità, grazie al decreto crescita che consentirebbe alla società bianconera di alleggerire il carico legato all'ingaggio del centrocampista francese. Discorso simile per Di Maria: il 34enne argentino si congeda dal Paris Saint Germain e vorrebbe rimanere in Europa per almeno una stagione, in vista dei Mondiali in programma in Qatar a dicembre.

La Juve potrebbe essere una destinazione gradita, magari con un contratto che preveda anche l'ipotesi di una seconda stagione. Le strategie bianconere potrebbero allargarsi fino a Perisic. Il croato, 33 anni, è stato un pilastro dell'Inter nella stagione che sta per chiudersi. La trattativa per il rinnovo del contratto con i nerazzurri non è decollata e la Vecchia Signora potrebbe inserirsi, magari offrendo un accordo biennale da 6 milioni a stagione.

Tre nomi, tutti di alto livello e tutti 'stagionati'. La necessità di tornare al top è il cardine del progetto 2022-2023, nel quale sarà indispensabile il contributo dei giovani. Sotto i riflettori, il nome di Matthijs de Ligt. Il 22enne difensore olandese appare destinato a divenire ancor più centrale nello scacchiere bianconero dopo l'addio di Chiellini. In ballo potrebbe esserci il prolungamento del contratto fino al 2026.