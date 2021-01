Juve-Spal 4-0, semifinale Coppa Italia contro Inter

Torino, 27 gen. - (Adnkronos)

La Juventus con un netto 4-0 alla Spal liquida la pratica quarti di finale e si qualifica per le semifinali della Coppa Italia dove affronterà l’Inter.

Pirlo fa un abbondante turnover: oltre a Ronaldo, non convocato, il tecnico tiene fuori Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, McKennie, Cuadrado, Arthur e Bentancur. Il tecnico dà una maglia a Buffon, Demiral, de Ligt e Bernardeschi e ai giovani Dragusin e Fagioli, ma alla squadra bianconera bastano le reti al 16' di Morata su rigore per un fallo subito da Rabiot, al 33' di Frabotta, al 78' di Kulusevski e al 94’ di Chiesa per conquistare la terza vittoria consecutiva e la semifinale della Coppa nazionale.