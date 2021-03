Kabobo, uccise 3 persone a picconate: sconto di pena di 4 anni

Sconto di pena per Adam Kabobo, che nel maggio 2013 a Milano ha ucciso 3 persone con un piccone e ne ha ferite altre 2. Il ghanese, in carcere dopo una condanna a 28 anni, come riferisce il Corriere della Sera usufruirà di uno 'sconto' di 4 anni secondo la semiautomatica aritmetica dell'esecuzione delle pene. In totale, quindi, si arriva a 24 anni. Come ricorda il Corriere della Sera, le perizie, avevano stabilito Kabobo socialmente pericoloso in quanto affetto da schizofrenia paranoide, ma al momento della strage con capacità di intendere "non totalmente assente" e di volere "sufficientemente conservata". L'iter complessivo si è chiuso con una condanna a 36 anni, a cui è stato sottratto un terzo della pena con il rito abbreviato: 24 anni. Kabobo, al 41 bis a Opera, ha scontato quasi 10 anni di detenzione. Quando sarà scarcerato, rimarrà 3 anni in regime di sicurezza in una casa di cura.