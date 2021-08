Kabul, tweet della Farnesina per il console: "Bentornato Tommaso"

"Bentornato a casa Tommaso. Grazie a te e ai nostri militari, e grazie anche a Stefano Pontecorvo". Questo il tweet che l'account della Farnesina dedica a Tommaso Claudi, console italiano a Kabul, e al personale diplomatico rientrato stamattina in Italia con l'ultimo volo ponte dall'Afghanistan. "Grazie per tutto quello che hai fatto, hai onorato il Paese", le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio accogliendo a Fiumicino il console. "Sei stato il fratello di tutti noi, siamo stati il primo Paese dell'Unione europea per evacuazioni, complimenti", ha detto ancora il ministro.

Bentornato a casa Tommaso. Grazie a te e ai nostri militari, e grazie anche a Stefano Pontecorvo pic.twitter.com/8ejUMtaqak — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) August 28, 2021