Kaspersky partecipa al Festival della Diplomazia 2021

Milano, 13 ottobre 2021. Anche quest’anno Kaspersky sarà presente al Festival della Diplomazia, l’evento giunto alla dodicesima edizione e dedicato alla diplomazia e alle relazioni internazionali. “Ready for the unexpected?” è la domanda al centro dell’edizione 2021 che torna, dal 13 al 22 ottobre 2021, e durante la quale si discuterà dei cambiamenti a cui stiamo assistendo e di come i Paesi e le grandi potenze procederanno verso soluzioni per i grandi problemi che stanno creando incertezza e instabilità nelle varie parti del mondo. Saranno tre i portavoce di Kaspersky che contribuiranno a rispondere a questo quesito affrontando temi quali l’evoluzione delle minacce informatiche, la threat intelligence come chiave di volta per le nuove strategie di sicurezza e la necessità di costruire un dialogo a livello globale per costruire un ambiente ICT più stabile.

Kaspersky, azienda leader nel settore della sicurezza informatica a livello globale, conferma anche quest’anno la propria presenza come sponsor e relatore al Festival della Diplomazia. La manifestazione, dedicata alla diplomazia e alle relazioni internazionali, approfondisce ogni anno i fenomeni geopolitici e le trasformazioni tecnologiche in corso. Il titolo dell’edizione 2021, “Ready for the unexpected?”, vuole essere un’approfondita riflessione sui sistemi di analisi dei rischi su cui fare affidamento, sulle fragilità e sui mezzi per metterci in sicurezza e che ci consentano di affrontare e gestire tutto quello che ci appare come imprevedibile.

Il Festival della Diplomazia prevede una serie di appuntamenti in diversi luoghi istituzionali e accademici di Roma che vedranno la partecipazione di esponenti del mondo diplomatico, politico e accademico, italiano e internazionale. Sarà un viaggio tra temi di grande attualità dai cambiamenti climatici, al futuro delle nuove generazioni; dai rischi di nuovi conflitti militari e commerciali, a come costruire una governance globale all’altezza delle sfide future.

In questo viaggio fra gli scenari più cruciali per la scena diplomatica mondiale Maura Frusone, Head of Channel di Kaspersky, interverrà il 14 ottobre all’incontro dal titolo “Ready for a Pearl Harbour Digital Attack?” che si terrà alle ore 15 presso il Centro Studi Americani. L’evento si svolgerà in forma ibrida, sia in presenza che in streaming. Questo tavolo di discussione avrà come tema principale l’evoluzione degli attacchi informatici che prendono di mira i settori più vulnerabili rendendo necessario il potenziamento delle difese. Nello specifico, Maura Frusone farà un’analisi dei cambiamenti in atto nel panorama delle minacce ransomware, che rappresentano senza ombra di dubbio una delle principali preoccupazioni delle aziende. Gli attaccanti continuano ad aumentare la portata e la frequenza di questi attacchi e le notizie relative ad organizzazioni prese di mira da ransomware sono quotidianamente sulle pagine dei principali media internazionali. Per questo motivo Maura Frusone discuterà anche di quale potrebbe essere una strategia comune efficace per affrontare questo pericolo.

Il secondo appuntamento con il Festival per Kaspersky sarà il 18 ottobre alle 18.30, presso lo Spazio Europa durante il quale Anastasiya Kazakova, Senior Public Affairs Manager, Cyber Diplomacy di Kaspersky, prenderà parte alla tavola rotonda dal titolo Cyber superpower Players and Internet Global and European Governance. In questo contesto Anastasiya Kazakova si soffermerà sui numerosi attacchi sofisticati che per tutta la durata della pandemia, hanno preso di mira le supply chain del settore ICT, le infrastrutture critiche e settori come la sanità dimostrando ancora una volta le vulnerabilità esistenti e i rischi significativi del crimine informatico. Alla luce di questo contesto verrà messa in luce la necessità di norme di comportamento responsabile all’interno del cyberspazio, di un quadro più ampio di cyber-stabilità, e di un maggiore dialogo a livello globale tra gli stakeholder. Solo insieme ai partner internazionali di tutto il mondo - sia pubblici che privati – è possibile raggiungere un ambiente ICT sicuro, stabile e pacifico. Anche in questo caso sarà possibile seguire l’evento online a questo link.

Terzo ed ultimo appuntamento è quello del 22 ottobre alle 14.30 presso il Centro Studi Americani dal titolo Security and intelligence: new threats. Il cybercrime colpisce in modo sempre più mirato e sfrutta le tante vulnerabilità presenti nelle aziende. L’emergenza sanitaria, poi, ha portato a una situazione di lavoro in remoto, nella quale l’architettura informatica di moltissime imprese è stata modificata in corsa e senza particolare attenzione ai temi della sicurezza. Riprogettare le strategie di sicurezza è d’obbligo e la Threat Intelligence contribuisce efficacemente alla protezione. Questi i temi che affronterà Fabio Sammartino, Head of Pre-Sales di Kaspersky.

“E’ nella natura della nostra azienda farci trovare pronti di fronte all’inatteso. Le minacce informatiche, infatti, si evolvono costantemente, prendendo di mira aziende e governi in modo sempre più mirato. Ecco perché la cybersecurity sta diventando sempre più un elemento cruciale in qualsiasi discussione in cui si parli di sicurezza nazionale e strategie per l’analisi dei rischi. Abbiamo scelto di partecipare anche quest’anno al Festival della Diplomazia perché crediamo fortemente che grazie alla condivisione delle conoscenze e al consolidamento di valori chiave nell’industria della cybersecurity, come la trasparenza e la fiducia, si possano fare passi avanti nel raggiungimento della nostra mission: quella di costruire un mondo più sicuro”, ha dichiarato Morten Lehn, Managing Director Northern Europe di Kaspersky.

Maggiori informazioni e il programma completo dell’evento sono disponibili all’indirizzo: https://www.festivaldelladiplomazia.eu/.

