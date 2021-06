Kavalan si aggiudica per la terza volta il titolo "Distilleria dell'anno" a San Francisco

La San Francisco World Spirits Competition assegna il primo premio 2021 a Kavalan

TAIPEI, 28 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Kavalan è stata nominata "Distilleria dell'anno" 2021 dalla San Francisco World Spirits Competition (SFWSC). Il distillatore Taiwanese di Yilan si aggiudica il prestigioso titolo per la terza volta.

Il titolo di Distilleria dell'anno viene assegnato al marchio di alcolici con il maggior numero di punti raccolti in tutta la competizione e Kavalan in precedenza aveva vinto il titolo nel 2015 e 2018.

Kavalan ha anche ricevuto il titolo "Miglior secondo Single Malt" per lo Sherry Solist Oloroso di Kavalan.

Lee, CEO di Kavalan, racconta come Kavalan abbia battuto il suo stesso record per numero di vittorie in occasione della premiazione di quest'anno a San Francisco con 11 doppie medaglie d'oro e 6 medaglie d'oro.

I destinatari della Doppia medaglia d'oro sono considerati "tra i migliori prodotti al mondo" e vengono scelti in base all'assegnazione della medaglia d'oro all'unanimità da parte di tutti i giudici.

"Cerchiamo sempre di migliorare sapore e qualità, ed è per questo che sono grato per il riconoscimento datoci dai giudici di San Francisco. Continuiamo a impegnarci a fondo ed è un grande privilegio essere nuovamente nominati Distilleria dell'anno" ha dichiarato Lee.

Secondo migliore Whisky Single Malt

DOPPIA MEDAGLIA D'ORO

MEDAGLIA D'ORO

Informazioni sulla distilleria Kavalan

La distilleria Kavalan nella contea di Yilan è all'avanguardia nell'arte del whisky single malt a Taiwan dal 2005. Il nostro whisky, invecchiato con umidità e calore intensi, è realizzato con le acque di disgelo della Snow Mountain ed è arricchito dalle brezze di mare e di montagna. Tutto ciò si unisce per creare la cremosità di Kavalan. La nostra distilleria, che porta il vecchio nome della contea di Yilan, ha alle spalle circa 40 anni di produzione di bevande sotto la società madre, King Car Group. Abbiamo collezionato oltre 500 medaglie d'oro o più preziose nei concorsi più competitivi del settore. Visita il sito www.kavalanwhisky.com

