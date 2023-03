Kazuya Mishima in Tekken 8, il video

Bandai Namco ha svelato un nuovo lottatore classico della serie Tekken che sarà presente nel prossimo capitolo della serie. Kazuya Mishima è il più recente personaggio a unirsi al roster di Tekken 8. Sviluppato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, Tekken 8 sfrutterà la potenza delle nuove generazioni di console, usando l’Unreal Engine 5. Non solo, tutti i modelli dei personaggi sono stati completamente rifatti, come è stata anche ripensata la filosofia di combattimento, ora improntata all’aggressività, nelle intenzioni degli sviluppatori per rendere ancora più divertenti i combattimenti. Tekken 8 riprende dopo la cruenta battaglia che si è conclusa con la sconfitta di Heihachi Mishima, concentrandosi su una nuova rivalità che mette padre contro figlio, con Jin Kazama che si oppone al tentativo di Kazuya Mishima di dominare il mondo. “Siamo davvero entusiasti di mostrare la prossima generazione di Tekken”, ha dichiarato Katsuhiro Harada, Chief Producer dei Bandai Namco Studios.