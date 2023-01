Ken il Guerriero all’assalto del Web3

Con una notizia che ha solleticato le nostalgie di una generazione, la società proprietaria dei diritti di Ken il Guerriero, storico manga giapponese pubblicato tra il 1983 e il 1988, ha comunicato di aver siglato un accordo con The Sandbox, per l’approdo della saga nel metaverso. I due partner sfrutteranno inoltre personale, competenze e strutture di Minto Inc. e Coamix Inc., che forniranno un contributo decisivo per lo sviluppo del progetto. Su “End of Century Land”- questo il nome del nuovo spazio virtuale- gli utenti potranno, tra le molte possibilità, acquistare e scambiare NFT.