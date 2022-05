Kohler e Daniel Arsham portano l'arte sperimentale alla Milano Design Week

KOHLER, Wisconsin , 6 maggio 2022 /PRNewswire/- - Kohler, marchio globale del lifestyle e leader nel settore dei prodotti per la cucina e il bagno, torna alla Milano Design Week con la prima mondiale di un'esperienza d'arte immersiva in collaborazione con l'artista-designer Daniel Arsham.

È possibile visitare Kohler al Palazzo del Senato (Via Senato 10) tutti i giorni dalle 12:00 alle 22:00 da martedì 7 giugno a domenica 12 giugno.

La mostra di Kohler nel FuoriSalone presenta un'esperienza d'arte immersiva su larga scala, intitolata "Divided Layers," un'installazione specifica per il sito che si basa sul lancio di Rock.01, un lavandino stampato in 3D che Daniel Arsham ha progettato in collaborazione con Kohler nel 2021.

L'installazione immersiva è realizzata con una serie di pannelli impilabili combinati che formano una galleria percorribile a piedi. Durante lo sviluppo di Rock.01, Arsham si è ispirato creando Divided Layers per dare agli ospiti la possibilità di muoversi attraverso il lavandino. Ogni pannello fa riferimento a un singolo piano dell'argilla stampata in 3D che si sovrappone per formare il lavandino. La stampa 3D è un processo di costruzione additiva; al contrario, il tunnel rivela quella sottrattiva, togliendo porzioni per lasciare il posto al volume che il visitatore può attraversare.

All'interno dell'installazione, uno stagno funge da superficie specchiata per raddoppiare e riflettere l'apertura del volume cavernoso. L'intenzione di Arsham è che i visitatori considerino l'accettazione dello spazio e la sua malleabilità, comprendendo il rapporto tra i volumi. La cadenza delle mura imita il ritmo delle colonne all'interno del Palazzo, contribuendo a un'intera atmosfera che rappresenta il movimento o il flusso.

"Il flusso di acqua è sperimentato in spazi sia negativi che positivi, indipendentemente dalla "funzione" di una forma ", afferma Daniel Arsham. "In Divided Layers, i visitatori sperimentano il trovarsi all'interno del lavandino, piuttosto che utilizzare un pezzo funzionale."

Kohler e Arsham sfruttano questo momento di celebrazione del design e l'arte per annunciare una partnership pluriennale, continuando l'esplorazione dell'arte attraverso la forma e la funzione. Kohler è onorato di continuare la tradizione del marchio nella promozione dell'arte.

Inoltre, in onore della Milano Design Week, Kohler ha effettuato una donazione ai progetti WASH di Water Mission in Indonesia, contribuendo a portare acqua e servizi igienici sicuri fino a 10.000 persone grazie a 15 progetti nel 2022. Attraverso prodotti di impatto e partnership stimolanti, la piattaforma Believing in Better di Kohler mira a migliorare la qualità della vita delle generazioni attuali e future attraverso design, artigianato e innovazione.

Inoltre, Kohler presenterà le sue più recenti innovazioni a livello globale al Salone del Mobile, Padiglione 22 - Stand H15 H19.

I media interessati a opportunità esclusive in entrambe le sedi possono contattare Kohler PR.I Media possono accedere al kit per la stampa di Kohler per la Milano Design Week QUI.

Informazioni su Kohler Co.

Fondata nel 1873, Kohler Co. ha oltre 50 sedi di produzione in tutto il mondo, Kohler è un leader globale nella progettazione, innovazione e produzione di prodotti per cucina e bagno, mobilio di lusso, mattonelle e illuminazione, motori, generatori e soluzioni per l'energia pulita, e proprietario/operatore di due destinazioni di golf resort e ospitalità a cinque stelle a Kohler, Wisconsin e St. Andrews, Scozia. L'azienda sviluppa anche soluzioni per affrontare problemi urgenti, come l'acqua pulita e i servizi igienici per le comunità meno servite di tutto il mondo allo scopo di migliorare la qualità della vita per le generazioni attuali e future.

Contatto per i media

Vicki Hafenstein victoria.valdezhafenstein@kohler.com

Jillian Rosone jillian.rosone@kohler.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1809204/KOHLER_DividedLayers_Front_RT_0502.jpg