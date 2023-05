Kosovo, gen. Mini: "20 anni fa dissi che bisognava andar via, oggi non ci sono le condizioni"

"Venti anni fa avevo detto che bisognava andar via, solo che è possibile farlo solo quando c'è una situazione di sicurezza. In questo momento, grazie a tutti gli errori che sono stati commessi prima e alla direzione presa dalla Nato e da tutta la comunità internazionale nei confronti della Serbia, non è il momento, piuttosto si devono mettere in atto le misure previste". A parlare all'Adnkronos è il generale Fabio Mini, già comandante della missione Kfor in Kosovo dal 2002 al 2003. "Avevo 37mila uomini - dice - a un certo punto ho fatto presente che eravamo troppi, che davamo fastidio, proponendo di ridurre le unità certi però di esser concordi nell'assumersi un rischio superiore. In quella situazione era naturale essere di meno ma avere una forza pronta, disponibile dal di fuori. Ora è stata costituita ed è pronta all'impiego ma è una misura vecchia di 20 anni".

"La Serbia non è più quella di venti anni fa, quando la gente era disponibile per un po' di tranquillità non dico a cedere completamente il Kosovo agli albanesi ma a trovare una forma di governo locale che non violasse completamente la loro sovranità, come accade oggi. Vero è che i serbi, oggi più nazionalisti, ufficialmente non hanno mai riconosciuto l'indipendenza né la riconosceranno mai. Se a un certo punto la violenza dovesse aumentare, la Nato cosa dovrebbe fare, tornare a bombardare Belgrado? Perché tutto dipende dal fatto che siamo da una parte sola, quella del Kosovo, e dobbiamo assumercene i rischi".

Cosa può fare, dunque, Kfor? "Deve garantire la sicurezza e, se è minacciata da qualcuno, intervenire. Ma attenzione, essendo una questione interna e non internazionale, chi è competente a intervenire è il Kosovo. Non si può cominciare un'altra guerra tra la Nato e la Serbia per un Kosovo che loro stessi ritengono indipendente. Kfor dovrebbe avere un indirizzo equo, fra le due parti non ci si deve immischiare prendendo le parti solo di una: si devono riconoscere i diritti e gli errori di entrambe le parti". (di Silvia Mancinelli)