Una giornata per celebrare la casa con artisti, designer, DJ, chef e creativi di talento da tutto il mondo pronti ad aprire le porte delle loro abitazioni e dei loro studi trasformando soggiorni, cucine, camere da letto e giardini in luoghi in grado di ospitare performance ed esperienze inedite. Questo e tanto altro è l'Ikea Festival, l'occasione anche per presentare la nuova linea di mobili e accessori interamente dedicata al gaming.