L’avvocato d’impresa Nunzio Bevilacqua racconta una storia che riguarda anche altri italiani. Adescati da ragazze reclutate da un’associazione criminale, sono costretti a pagare per figli prodotti in serie e di cui non sono i reali genitori. Opera tra San Paolo e Santa Catarina, nel sud del Paese. Saranno i provvedimenti giudiziari in corso a provare a ristabilire la verità.