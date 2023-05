La Hydromed di Flavio Faccin punta sul rame colloidale puro

I benefici del minerale trasformato in colloidale puro ricoprono numerosi ambiti di applicazione

Milano, 22 Maggio 2023. Il colloidale puro al rame prodotto dalla Hydromed di Schio fondata dall’imprenditore Flavio Faccin, è un prodotto che sta riscuotendo un grandissimo successo tra i consumatori attenti alla loro salute. “Nel giro di poco tempo”, ammette Flavio Faccin, “la richiesta è aumentata vertiginosamente grazie alle molte proprietà che lo caratterizzano a beneficio di salute e cura estetica della persona”.

Il colloidale al rame è una soluzione composta da piccolissime particelle di rame colloidale, ovvero disperse e sospese in acqua pura. Questa soluzione viene ottenuta attraverso un processo di elettrolisi in cui il rame viene sciolto in acqua. Il risultato è una soluzione dalle proprietà straordinarie, capaci di portare grandi benefici all'organismo.

Ma quali sono i benefici del colloidale puro al rame prodotto dalla Hydromed di Schio? “In primo luogo, essendo una fonte di rame, sia la soluzione che il metallo possono aiutare il nostro corpo sotto molteplici aspetti”, spiega Flavio Faccin, “il rame è un minerale essenziale per il nostro organismo, che aiuta prima di tutto a mantenere un sistema immunitario sano e forte. Inoltre, è coinvolto nella produzione di globuli rossi e nell'assorbimento dei nutrienti”.

In particolare, il colloidale di rame è stato utilizzato per combattere molte malattie e disturbi, tra cui artrite, l'infezione da Candida, raffreddore comune, tosse e influenza. Il rame ha anche proprietà antimicrobiche, in grado di uccidere batteri come Staphylococcus aureus, E. coli e Salmonella typhi. “Questo fatto lo rende particolarmente utile anche per le persone che soffrono di problemi della pelle, come acne, eczema e psoriasi”, incalza Flavio Faccin, “con tutta una serie di benefici a cascata che nell’ultimo periodo lo stanno premiando moltissimo”.

Ma i benefici del colloidale puro al rame non finiscono qui. Uno dei suoi utilizzi più interessanti è quello di potenziare la salute della mente. Il rame aiuta a mantenere il cervello e il sistema nervoso sani e forti, e può anche migliorare la memoria e la concentrazione. Inoltre, aiuta a combattere lo stress e la depressione, e può contribuire a prevenire malattie neurodegenerative come l'Alzheimer.

Tra gli altri benefici del colloidale puro al rame prodotto dalla Hydromed di Schio ci sono anche quelli prettamente legati all’estetica del corpo. Ad esempio, può aiutare a migliorare la pelle e stimolare la produzione di collagene, rendendo la pelle più elastica e tonica. Infine, aiuta a migliorare la vista, e può ridurre il rischio di malattie cardiache e diabete.

“Il colloidale puro al rame prodotto dalla Hydromed di Schio”, conclude il ricercatore ed imprenditore Flavio Faccin, “è un prodotto dalle grandi proprietà benefiche per il nostro organismo. Grazie alle sue proprietà antimicrobiche, aiuta a combattere le infezioni batteriche e la salute della pelle. Insomma, un prodotto che arriva persino a recare notevoli benefici alle proprietà cognitive dell’individuo aiutando a mantenere il cervello e il sistema nervoso sani e forti con effetti positivi sulla memoria e la concentrazione. Naturalmente, è importante utilizzarlo seguendo le dosi consigliate”.

