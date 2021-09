La luna blu vista da Crotone

Durante l'isolamento del primo lockdown aveva dipinto il suo quadro Luna Blu, in cui il satellite della Terra è appunto raffigurato come una grande sfera striata di blu. Una 'visione' che si è poi materializzata davanti ai suoi occhi la sera del 23 agosto scorso a Crotone. Protagonista della storia è l'artista Mario Sposato, imprenditore turistico per professione, pittore e scultore per passione, che è riuscito anche a imprigionare in uno scatto fotografico il raro fenomeno di fine agosto.

''Chi mai penserebbe ad una luna di colore blu? - dice Sposato - Eppure la stessa si è materializzata in una calda e romantica sera d'estate sullo sfondo del nostro piccolo paradiso Lido degli Scogli Resort, facendosi ammirare per circa mezz'ora da me e da tanti ospiti. Quella sera c'era anche il noto cantautore Sergio Cammariere, cugino del grande Rino Gaetano. Una delle sue canzoni più famose è proprio 'il Cielo è sempre più blu'''. Un altro rimando alla sua opera, secondo l'artista.

La 'luna blu' di quella sera, ha sottolineato Sposato, è proprio ''un dono venuto dal cielo con il chiaro messaggio che ogni pensiero di un artista , può concretizzarsi nella realtà''.