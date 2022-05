La nuova collezione L.A. Water 2022, tra infradito gioiello e voglia di vivere

L'estate si avvicina a grandi passi, così come la voglia di viverla appieno, dopo due anni complicati a causa della pandemia, e le nuove ciabattine di L.A.Water (acronimo di Los Angeles Water) hanno fretta di essere indossate. L.A.Water, la collezione di infradito gioiello di Natasha Stefanenko, fondatrice e comproprietaria del brand più creativo della stagione, è colore, stampa e gioia di vivere, di incontrarsi e tornare ad abbracciarsi. L'offerta, dopo due stagioni di enorme successo, si è arricchita di accessori: borse, pochettes, foulards e kaftani, tutti coordinati nei nuovi temi del Mexico, Mystical, Mosaic e del Paisley, la novità di quest’ultima collezione, con l’arrivo delle Espadrillas violet e Black. Colori, stampe esclusive, pattern e charms determinano la cifra stilistica di questo brand dedicato a tutte le donne che amano distinguersi senza mai rinunciare all’eleganza.

Insieme a Sara Rossi, suo marito Luca e tutto il team di Smart Trade (storica azienda italiana specializzata negli accessori), le collezioni sono state studiate per chi vuole "vestire" anche nei momenti più "easy" della spiaggia, dell'aperitivo al mare o in città, di una serena passeggiata sul lungomare, finalmente senza mascherine!! Natasha Stefanenko dopo le fatiche di Pechino Express, dove con la figlia Sasha Sabbioni, le ‘Mamma e Figlia’ del programma, hanno corso e gareggiato in 4 paesi dell'Oriente, Turchia, Uzbekistan, Giordania, Emirati Arabi Uniti, fino a conquistare un secondo posto meritato, ammette all'Adnkronos: “c'è voglia di leggerezza, di estate e di tornare a sognare".

“Avere viaggiato in questi paesi con mia figlia Sasha è stato bellissimo, appagante e ci ha unite ancora di più. Una esperienza vera che ti fa apprezzare ancora di più le cose che hai. E’ stata anche dura a livello fisico, per questo ora c’è bisogno di vacanza e di liberare la mente, per gettarsi nei nuovi progetti. Quello di L.A. Water coinvolge tutta la famiglia, da me a Sasha a mio marito Luca, una bella avventura, e anche in questa nuova collezione abbiamo messo qualcosa di noi, che spero piaccia a tutti…”. Il progetto L.A. Water, infatti, coinvolge tutta la famiglia di Natasha Stefanenko. L’attrice e conduttrice russa è sposata con Luca Sabbioni, imprenditore ed ex modello. Da loro amore, nel 2000, è nata la figlia, Sasha Sabbioni. I prodotti della nuova collezione L.A. Water sono distribuiti nei migliori concept store delle principali città italiane e straniere o online al www.lawater.it .