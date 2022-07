La rapida ascesa di Maxfel srl: Dietro ogni risultato c’è tanto duro lavoro

Milano, 26/07/2022 - Con i suoi piani di lavoro asettici, resistenti e materici ha conquistato il mercato delle aziende produttrici di cucine e mobili da bagno, così Maxfel srl è diventata una delle imprese con il tasso di crescita più alto degli ultimi anni. Nata nel 1984 come piccola realtà nel settore dell’arredamento, nel tempo si è trasformata in azienda leader nella produzione di pannelli decorativi realizzati con materiali tecnici.

Nel 2014, con il cambio generazionale, arriva anche la svolta per l’attività, la direzione passa ad Andrea Casetta e da lì nasce l’idea di dedicarsi alla produzione esclusiva di top da cucina e bagno, utilizzando un particolare materiale chiamato stratificato HPL.

Per l’azienda veneta, con sede legale ad Albina di Gaiarine (Treviso) e sede operativa a Prata di Pordenone, una delle poche in Italia a lavorare questo materiale, i traguardi si susseguono uno dopo l’altro grazie all’innovazione portata nel mondo dell’arredamento attraverso l’impiego di tecnologie d’avanguardia, materiali innovativi e un’attenzione per il cliente che l’ha portata ad accettare le sfide sempre nuove lanciate da un mercato estremamente esigente.

Core Business: Piani di lavoro igienici e durevoli

Core Business dell’impresa è la realizzazione di piani, top e superfici di lavoro per elementi d’arredo destinati alla cucina, al bagno e ad ambienti medico-sanitari. Luoghi dove è richiesto un alto livello di igiene unito a un design moderno e funzionale. I piani di lavoro Maxfel srl si distinguono per la loro resistenza, il fascino dei materiali e la capacità di integrarsi con qualsiasi complemento d’arredo. Sono disponibili in una vasta gamma di colori, finiture e decori: l’estetica è molto simile a quella di un prodotto naturale, ma le loro caratteristiche li rendono unici nel loro genere. “Tra le proprietà più apprezzate c’è sicuramente il fatto che i nostri piani di lavoro sono idrorepellenti, inoltre siamo in grado di realizzare i lavelli dello stesso materiale che andiamo a integrare per creare una continuità decorativa. Abbiamo pannelli che, per esempio, rispetto al marmo sono più leggeri e non assorbono le macchie. Il nostro è un materiale tecnico, ma di sicuro impatto visivo”, ci spiega il CEO dell’azienda Andrea Casetta.

Lo stratificato HPL: Laminato ad alto spessore dai molteplici usi

Antibatterico, duttile e robusto: lo stratificato HPL trova larga applicazione in luoghi come: ospedali, ristoranti, bar, cucine e bagni. Costituito da strati di fibre cellulosiche ricoperte da resine, viene prodotto attraverso l’azione combinata del calore e dell’alta pressione. Come ci spiega Andrea Casetta: “Il materiale è autoportante, per questo non serve un supporto di legno sotto, in questo modo si elimina il rischio di infiltrazioni d'acqua e conseguenti rigonfiamenti. L’unione degli strati di cellulosa e delle resine termoindurenti dà vita a un pannello rigido che lavoriamo con utensili al diamante, proprio per la sua estrema resistenza. Inoltre, non essendo un materiale poroso, impedisce la formazione di muffe e batteri.”

La produzione di Maxfel srl è rivolta alle grandi aziende italiane produttrici di arredi per cucine e bagni, mantenendosi efficiente e in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti anche in condizioni difficili. Precisione che emerge anche dalle parole di Casetta: ”In un periodo di grandi difficoltà per il reperimento di materie prime e consegne incerte, il nostro magazzino ci permette di limitare al minimo gli inconvenienti”.

Innovazione e sostenibilità: Le due facce di Maxfel srl

La tutela dell’ambiente è un tema caro alla direzione dell’azienda che s’impegna per difenderlo, mettendo in campo tutte le misure per garantire la sostenibilità dei processi di produzione: “Cerchiamo di usare colle atossiche perché i nostri piani di lavoro devono essere idonei al contatto con i cibi. In più, abbiamo fornitori che usano imballaggi realizzati con carta riciclata, e collaboriamo con un'azienda tedesca leader mondiale nella produzione di lavelli in quarzo. Proprio quest’anno hanno lanciato una linea green in quarzo riciclato al 100%, idea che abbiamo sposato in pieno”, aggiunge Casetta.

Tra le 400 aziende italiane con il maggior tasso di crescita

Sono tantissimi i traguardi raggiunti dall’azienda, soprattutto negli ultimi due anni, successi attestati da importanti riconoscimenti come l’inserimento nelle liste di aziende italiane leader della crescita 2021 e 2022 con la maggior crescita di fatturato 2016-2019 e 2017-2020, stilate da Sole 24 ore e Statista. Andrea Casetta commenta così questi straordinari risultati: “Essere inseriti nella classifica delle 400 aziende italiane con il maggior tasso di crescita è un bel biglietto da visita per farsi conoscere dai nuovi clienti. E anche il Financial Times ci ha inclusi tra le 1000 aziende europee che sono cresciute maggiormente nel breve periodo. Questi risultati li abbiamo raggiunti soprattutto grazie ai nostri clienti che sanno di trovare un partner sempre pronto a investire per crescere. I riconoscimenti ci onorano, ma se non c'è una visione a lungo termine non serve a niente, perché dietro a una crescita molto veloce c'è anche un corrispettivo in termini di ricerca e sviluppo”.

Verso il futuro: Innovazione continua sul modello di industria 4.0

Parlando dei progetti futuri, Andrea Casetta ci rivela che uno degli obiettivi principali è ingrandire la sede produttiva vista la richiesta sempre crescente, qualcosa su cui stanno lavorando già da un po’: “Siamo sempre pronti a credere nell’innovazione e stiamo arrivando a un controllo di tutte le fasi di lavorazione di ogni nostro prodotto attraverso l'interazione tra ufficio, macchine e dipendenti, seguendo un modello di industria 4.0. Cerchiamo di evolvere proprio per migliorare i servizi da offrire al cliente, sempre pronti ad affrontare le nuove sfide che ci vengono proposte”.

https://maxfelsrl.it/