La Repubblica Dominicana ospita per la prima volta il vertice esecutivo annuale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo

I Caraibi sono stati il centro dell'attenzione del summit annuale che ha riunito più di trenta leader internazionali del settore turistico con l'asse centrale puntato sullo sviluppo di destinazioni sostenibili

La 118° riunione dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), tenutasi a Punta Cana tra il 16 e il 18 maggio, ha riunito 19 Ministri del Turismo provenienti da 38 nazioni, tra cui 35 Paesi membri e 3 osservatori, oltre a circa 200 delegati

PUNTA CANA, Repubblica Dominicana, 22 maggio 2023 /PRNewswire/ -- Durante questo conclave, guidato dal Ministro del Turismo della Repubblica Dominicana, David Collado, e dal Segretario Generale dell'UNWTO, Zurab Pololikashvili, tutti i protagonisti del settore turistico mondiale hanno discusso i progressi, le esperienze, le strategie e le sfide per il futuro e, come tema principale, la sostenibilità nel turismo, alla ricerca dello sviluppo di destinazioni turistiche più sostenibili.

Il Ministro del Turismo della Repubblica Dominicana, David Collado, ha espresso il suo apprezzamento all'UNWTO per aver scelto il Paese caraibico, per la prima volta nella storia, per ospitare la 118ª sessione del Consiglio esecutivo.

All'inizio del vertice, il Segretario generale dell'UNWTO, Zurab Pololikashvili, ha sottolineato i risultati raggiunti dalla Repubblica Dominicana nel turismo, in particolare la sua rapida ripresa, affermando che la Repubblica Dominicana è diventata un riferimento mondiale per il turismo.

"Ministro David Collado, senza di lei e la sua squadra sarebbe stato impossibile organizzare questo vertice, il più importante per la nostra organizzazione e il più importante per il turismo", ha detto Pololikashvili.

Repubblica Dominicana: promotrice del turismo sostenibile nella regione

Di grande importanza per la Repubblica Dominicana è stata la celebrazione del forum inter-istituzionale del Turismo Sostenibile della Repubblica Dominicana, così come "Tourism for the Sustainable Development Goals", il progetto "Transforming tourism value chains in countries and small island developing States".

La priorità dell'attuale amministrazione del Ministro del Turismo, David Collado, è "promuovere lo sviluppo di un turismo responsabile, sostenibile e rispettoso dell'ambiente, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite".

In questo contesto, Collado ha invitato i ministri del turismo dell'UNWTO a cercare una soluzione congiunta a problematiche comuni come il sargasso, la macroalga che colpisce gran parte dei Caraibi.

Nel suo discorso, il ministro ha affermato che le azioni individuali non risolveranno il problema che affligge la regione e ritiene che "organizzazioni come questa dovrebbero aiutare i piccoli Paesi a trovare soluzioni quando questi non le hanno", scommettendo sull'unità di fronte alle cause comuni a favore dello sviluppo di destinazioni turistiche sostenibili.

Collado ha sottolineato il fatto che il vertice annuale del Consiglio esecutivo si è tenuto per la prima volta nel Paese, interpretandolo come un riconoscimento della storia di successo che il settore del turismo ha avuto negli ultimi anni, che ha reso il Paese leader nella regione.

L'ambasciatore della Repubblica Dominicana presso l'UNWTO, Aníbal de Castro, e il Viceministro del Turismo, Carlos Peguero, tra gli altri funzionari, hanno accompagnato il ministro Collado durante la celebrazione del Consiglio.

Inoltre, Collado ha dichiarato che per la Repubblica Dominicana il turismo non è un lusso, ma qualcosa di essenziale per l'impatto che ha sull'economia, dato che rappresenta più del 25% del Prodotto Interno Lordo (PIL).

Da parte sua, anche Roberto Alvarez Gil, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Dominicana, ha sottolineato l'importanza della riunione del Comitato esecutivo dell'UNWTO:

"Ci auguriamo che questo forum sia particolarmente favorevole alla promozione di un turismo responsabile, locale, sostenibile e universalmente accessibile", ha dichiarato il ministro degli Esteri dominicano.

Quisqueya (Repubblica Dominicana nell'antica lingua taino) è entrata a far parte del Comitato esecutivo dell'UNWTO, dopo oltre un decennio, grazie al lavoro del governo e ai risultati ottenuti nella ripresa del turismo.

