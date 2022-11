La rivoluzione del vaping a base d'acqua presentata al Forum UKVIA

La tecnologia del vaping a base d'acqua sviluppata da Aquios Labs e Innokin continua a stupire il settore del vaping

LONDRA, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Il Vaping Industry Forum and Awards Dinner, organizzato dalla UK Vaping Industry Association (UKVIA), è un appuntamento importante nel calendario del settore del vaping. Venerdì 18 novembre 2022, circa 300 delegati, tra cui politici, esperti nella riduzione dei danni da tabacco e rappresentanti del settore del vaping, si sono incontrati per discutere il tema dell'evento, "Vaping for a Better Future".

Tra i riconoscimenti più recenti figurano il premio "Best Overall Vape Brand" (Miglior marchio di vaping in assoluto) agli Ecigclick Awards 2021, il premio "Best Sustainable Initiative" (Migliore iniziativa sostenibile) ai Vapouround Awards 2022 e il premio "Biggest Breakthrough Innovation" (Migliore innovazione rivoluzionaria) ai Golden Leaf Awards 2022, quest'ultimo ottenuto per l'introduzione della tecnologia di vaping a base d'acqua, sviluppata in collaborazione con Aquios Labs.

Innokin afferma che il vaping a base d'acqua è stato sviluppato per offrire un vapore più fluido, una soddisfazione più rapida e sapori più intensi, migliorando al contempo il potenziale di riduzione dei danni. Questi vantaggi si ottengono grazie a una formulazione proprietaria di e-liquid con un contenuto d'acqua del 30% e a un nuovo dispositivo per il vaping adattato ai liquidi più leggeri.

Attualmente, Innokin e Aquios Labs hanno aggiunto un altro dispositivo di vaping a base d'acqua alla loro gamma di prodotti con INNOBAR C1, presentato agli esperti del settore in occasione dell'UKVIA Forum.

INNOBAR C1 è il primo sistema al mondo di capsule preriempite che sfrutta la tecnologia del vaping a base d'acqua. A differenza dei dispositivi usa e getta, INNOBAR C1 utilizza una batteria ricaricabile, combinata con "capsule" preriempite, che consentono di migliorare le prestazioni e ridurre notevolmente gli sprechi.

La tecnologia del vaping a base d'acqua sta guadagnando terreno nel settore del vaping a livello mondiale, in quanto i principali marchi e gli esperti nella riduzione dei danni cercano di trovare nuovi modi per migliorare l'efficacia dei prodotti per il vaping.

Intervenendo al panel dell'UKVIA Forum "Innovating in the vaping sector" (Innovare nel settore del vaping), il responsabile del marchio Innokin UK, Benedict Jones, ha dichiarato: "Ascoltare i clienti e comprendere le loro esigenze è un processo fondamentale nell'ambito della nostra strategia di prodotto. Il nostro obiettivo è sempre quello di ridurre il numero di barriere che si frappongono tra un fumatore in fase di transizione e un'alternativa meno dannosa.

Introducendo la tecnologia di vaping a base d'acqua, INNOBAR C1 offre un vapore più fluido, una soddisfazione nicotinica maggiore e una minore disidratazione, a una temperatura di vaping più bassa e con una migliore stabilità chimica".

Innokin e Aquios Labs hanno già lanciato diversi dispositivi di vaping usa e getta con tecnologia a base d'acqua, oltre al loro ultimo dispositivo a capsule preriempite, INNOBAR C1. Innokin e Aquios Labs hanno intenzione di espandere la loro esclusiva gamma di prodotti per il vaping a base d'acqua per raggiungere tutti i segmenti del crescente mercato del vaping.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1953447/image_980990_36494194.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-rivoluzione-del-vaping-a-base-dacqua-presentata-al-forum-ukvia-301686628.html